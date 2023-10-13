وزير النفط يبحث مع رئيس شركة كاز بروم الروسية تطوير الصناعة النفطية في العراق

2023-10-13 15:20:02 - المصدر: واع

بغداد – واعبحث وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الجمعة، مع الكسندر ديوكوف رئيس مجلس ادارة شركة كاز بروم نفط وعدد من المسؤولين في الشركة تطوير الصناعة النفطية في العراق.وذكر بيان لوزارة النفط تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أن "نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني استقبل في روسيا الكسندر ديوكوف رئيس مجلس ادارة شركة كاز بروم نفط وعدد من المسؤولين في الشركة ، بحضور السفير الروسي في العراق البروس كوتراشيڤ"، لافتا الى أنه "جرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون الثنائي وسبل تطوير وتنمية المشاريع المشتركة، وبما يسهم في تطوير صناعة النفط والطاقة في العراق، ويخدم المصالح المشتركة" .واضاف البيان أن "اللقاء شهد حضور وكيل الوزارة لشؤون التوزيع علي معارج ومستشار الوزارة حمدان عويجل ومدير عام شركة نفط ميسان حسين كاظم لعيبي، ومن جانب شركة كاز بروم كل من فاديم ياكوفايف نائب المدير العام، والمدير التنفيذي لشركة غازبروم في العراق رينات باخيتوڤ، ومدير العلاقات الدولية ڤياجيسلاڤ نيكونوروڤ، ومسؤول العلاقات الدولية كونستانتين ابراموڤ".