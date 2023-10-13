حكم أردني يقود مباراة العراق وقطر بالبطولة الرباعية

2023-10-13 15:20:07 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الأردن الرباعية الودية، عن طاقم تحكيم مباراتي اليوم الأول من البطولة. وسيقود طاقم تحكيم اردني بقيادة الحكم محمد عرفة، لقاء العراق وقطر في افتتاح البطولة. يذكر أن المباراة ستقام على ملعب عمان الدولي عند الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة. وكان المنتخب الوطني قد أختتم تدريباته يوم أمس تحضيراً […]

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