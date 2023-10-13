2023-10-13 15:20:07 - المصدر: ايرث نيوز

في توضيح خاص، أكد مصدر مسؤول، اليوم الجمعة، أن عطلة يوم الأحد المقبل، الموافق لـ “عيد جما” الخاص بالأيزيديين، لا تشمل الجميع بل تكون مخصصة للمواطنين الأيزيديين في عموم العراق. يأتي هذا التوضيح بعد العديد من الاستفسارات والتساؤلات بخصوص من يحق لهم الاستفادة من هذه العطلة. وبناءً على القانون العراقي والتقاليد والعادات الثقافية والدينية في […]

ظهرت المقالة “عيد جما”.. عطلة الأحد تثير التساؤلات وتوضيح خاص لإيرث نيوز أولاً على ايرث نيوز.