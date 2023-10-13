الحرس الثوري: “طوفان الأقصى” أكبر هزيمة بتاريخ إسرائيل

2023-10-13 15:20:07 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ صرّح قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الجمعة، أن عملية “طوفان الأقصى” تشكل أكبر هزيمة لإسرائيل في تاريخها، وأكبر انتصار للمقاومة الفلسطينية. وقال سلامي، في كلمة له في العاصمة طهران: “عملية طوفان الأقصى تركت العالم في صدمة كبيرة وأذهلت العدو (إسرائيل)”. وأضاف: “ما حدث في الأسبوع الأخير، والذي أحدث صدمة كبيرة […]

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