2023-10-13 15:20:07 - المصدر: ايرث نيوز

بعد انتهاء تظاهرات مليونية نظمت احتجاجًا على الاعتداءات الإسرائيلية ضد فلسطين، قامت السلطات المحلية في بغداد بإعادة فتح جميع الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير. وشهدت تلك التظاهرات مشاركة واسعة من قبل المواطنين العراقيين الذين أعربوا عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني. تأتي هذه الخطوة بعد أن شهدت ساحة التحرير تجمعًا ضخمًا للمحتجين الرافضين للعدوان الإسرائيلي على […]

ظهرت المقالة إعادة فتح جميع الطرق المؤدية إلى ساحة التحرير بعد تظاهرات مليونية دعمًا لفلسطين أولاً على ايرث نيوز.