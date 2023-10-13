النخيل في البصرة.. آخر خطوط الدفاع البيئي أيبسه الإهمال الحكومي في المدينة الرياضية

2023-10-13 15:20:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

تداولت مواقع التواصل الإجتماعي، اليوم الجمعة (13 تشرين الأول 2023)، صوراً لنخيل المدينة الرياضية في البصرة وهي متيبسة وتصارع الموت بسبب الاهمال الحكومي الذي لحق بها.

وبحسب الصور، التي وردت لـ"بغداد اليوم"، فإن، اعدادا كبيرة من النخيل المنتشر بمحيط المدينة الرياضية في البصرة تعرض الى التيبس والموت بسبب الاهمال الحكومي.

وطالب رواد مواقع التواصل الإجتماعي بضرورة غرس اشجار نخيل جديدة حفاظا على المظهر العام للمدينة والحفاظ على ديمومتها.

ويذكر أن بلدية المحافظة البصرة اطلقت، في وقت سابق حملة باسم "نجعلها خضرة"، في المحافظة.

وكان العراق ينتج ثلاثة أرباع التمور في العالم، ولكن إنتاجه الآن يمثل 5 في المئة فقط من الإنتاج العالمي، بعدما تحول تركيزة الاقتصادي نحو ما ينتجه من النفط، بعد عقود من الصراع دمرت مزارعه. وعلى رغم انحسار زراعة أشجار النخيل في العراق، يصرُّ مزارعون على الاستمرار وطرح منتجاتهم في السوق المحلية، ولكن منافسة التمور المستوردة، تقف حاجزاً أمام انتعاش قطاع النخيل في البلاد. والمفارقة أن التمور المستوردة أصلها يعود إلى أشجار نخيل صدّرها العراق إلى دول الخليج والعالم قبل عقود.

على مرّ الأزمان، عانت أشجار النخيل ما عانته من ويلات الحروب، وأزمات التغير المناخي والجفاف، فتحولت المدينة التي أطلق عليها “أرض السواد” لكثافة أشجار نخيلها المتراصة بعضها ببعض، إلى أراض قاحلة جرداء لم يبق منها غير ذكريات أهلها التي لا تغادرهم حتى اليوم.

تراجع عدد أشجار النخيل في العراق إلى أقل من 9 ملايين شجرة مقارنة بـ33 مليوناً في الخمسينات، بحسب أرقام حكومية. وانخفض عدد المصانع التي توضّب التمر من 150 مصنعاً قبل عام 2003 إلى 6 مصانع فقط تعمل اليوم.



