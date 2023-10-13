الكشف عن قائمة المنتخب العراقي للدراجات والسليمانية تجهز الفريق للبطولة العربية

2023-10-13 15:35:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / يشارك المنتخب العراقي للدراجات في البطولة العربية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، المقرر انطلاقها في الثاني عشر من شهر تشرين الثاني المقبل، بمشاركة منتخبات الدول العربية.

وقال المنسق الإعلامي للاتحاد ساجد سليم، لوكالة شفق نيوز، إن "مدرب المنتخب العراقي لدراجات المتقدمين، الايراني محمد رجبلو اختار قائمة المنتخب للمشاركة في البطولة العربية المقبلة في ضوء منافسات بين اللاعبين ومن خلال نتائج البطولات المحلية وتألفت قائمة المتقدمين من: مهدي حازم، و وهبي سليمان، وسربست عبدالله، ونوزاد مصطفى ومؤمن سليمان، ومحمد محمد علي".

وأضاف أن "مدرب الشباب طارق سعيد كشف ايضا عن قائمته التي تألفت من: حسين إيهاب، وأحمد عادل، وعباس فرحان، وأحمد زهير، وسليمان محمد، و عبدالوهاب غانم".

وأوضح سليم، أن "الاتحاد العراقي المركزي للدراجات أقام معسكراً تدريبياً لمنتخب المتقدمين والشباب انتهت أمس الخميس، في محافظة السليمانية، للفترة من 1-12 من الشهر الحالي استعدادا للبطولة".

وبين أن "الكادر التدريبي سيمنح اللاعبين راحة بسيطة ومن ثم العودة إلى فرقهم للمشاركة في نهائي الدوري العراقي بعدها ينتظمون في معسكر ثان يقيمه الاتحاد في حلبجة، ولمدة 25 يوما يتضمن تدريبات مكثفة بواقع وحدة تدريبية مطولة صباحية وبعدها عصراً إضافة لتمارين قاعة الحديد".

يذكر أن منتخب مصر، توج العام الماضي بلقب البطولة العربية لدراجات المضمار التي أقيمت بالقاهرة بمشاركة 120 لاعباً ولاعبة يمثلون 9 دول.