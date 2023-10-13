2023-10-13 15:40:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ذكرت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، يوم الجمعة، أن العراق زاد من معدل إنتاجه من النفط الخام إلى 65 ألف برميل يومياً خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.

ووفقا للتقرير الشهري الصادر عن المنظمة بشأن معدل الإنتاج للدول الأعضاء في الشهر الماضي، فإن معدل إنتاج العراق للنفط بلغ 4 ملايين، و138 ألف برميل باليوم في شهر أيلول، بينما كان معدل الإنتاج في شهر آب/أغسطس 4 ملايين، و73 الف برميل يومياً.

ويشير التقرير، إلى أن العراق زاد 65 ألف برميل على معدل انتاجه للنفط في شهر أيلول مقارنة بشهر آب.