الحلبوسي يبحث مع رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي تفعيل بنود الاتفاقية الاستراتيجية

2023-10-13 15:45:02 - المصدر: واع

بغداد - واعالتقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، رئيسَ مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشيه.وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب تلقته وكالة الانباء العراقية( واع) أن "الحلبوسي بحث مع رئيسَ مجلس الشيوخ الفرنسي العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون وتفعيل بنود الاتفاقية الاستراتيجية بين البلدين، والعمل المشترك بين السلطتين التشريعيتين ولجان الصداقة".واشار الى أن "اللقاء بحث جهود التهدئة في منطقة الشرق الأوسط، وضرورة مراعاة الجوانب الإنسانية في الأزمة الراهنة، وفتح قنوات الإغاثة، وحماية المدنيين، وأهمية أن يكون لفرنسا دورٌ بهذا الصدد".