التربية تكشف تطورات نتائج الدور الثاني للسادس الاعدادي

2023-10-13 17:11:16 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكدت وزارة التربية اليوم الجمعة (13 تشرين الاول 2023) قرب اعلان نتائج امتحانات الدور الثاني لطلبة السادس الاعدادي، مبينة انها في مرحلة التدقيق النهائية

وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد في إيضاح ورد لـ"بغداد اليوم": "أحبتنا طلبة السادس الاعدادي، نتائج الدور الثاني في مرحلة التدقيق النهائي حاليّاً، وسيتم نشرها مباشرة فور اكتمالها، انتهى الكثير؛ لم يتبق سوى القليل فقط".وانهى طلبة السادس الاعدادي الدور الثاني للامتحانات النهائية في 28 ايلول الماضي.