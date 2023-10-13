بعد مواجهة مسلحة.. الإطاحة بخمسة متهمين بتجارة المخدرات بينهم إمرأتان في النجف

2023-10-13 17:20:16 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد جهاز الأمن الوطني في محافظة النجف، يوم الجمعة، أن مفارزه نفذت عملية نوعية أطاحت بعصابة متورطة بعمليات تجارة وترويج المخدرات مكونة من سبعة متهمين بينهم إمرأتان.

وذكر بيان صادر عن الجهاز انه جرى ذلك بعد إستحصال الموافقات القضائية ومتابعة أفراد تلك العصابة وتحديد أماكن تواجدهم، وأثناء إقتحام القوة المنفذة جرت مواجهة مسلحة مع المتهمين أنتهت باعتقال أربعة أشخاص وإمرأة، وضُبط بحوزتهم مجموعة من الأسلحة الخفيفة وكميات من المخدرات، كما تمت بدلالتهم مداهمة أكثر من موقع وإعتقال متهم وامرأة متورطة أخرى ومصادرة مجموعة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

هذا وقد تمت إحالة المتهمين مع المضبوطات الى الجهات القضائية لينالوا جزاءهم العادل وفقاً للقانون، وفقا للبيان.