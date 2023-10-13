بينهم امرأتان.. اعتقال 7 متهمين بتجارة المخدرات بعد اشتباكات مسلحة في النجف

2023-10-13 17:20:54 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة (13 تشرين الأول 2023)، عن الإطاحة بخمسة متهمين بتجارة المخدرات بينهم إمرأتان بعد مواجهة مسلحة في محافظة النجف.

وقال اعلام الجهاز في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "مفارز الأمن الوطني في محافظة النجف الاشرف نفذت عملية نوعية أطاحت بعصابة متورطة بعمليات تجارة وترويج المخدرات مكونة من سبعة متهمين بينهم إمرأتان".

وأضاف "جرى ذلك بعد إستحصال الموافقات القضائية ومتابعة أفراد تلك العصابة وتحديد أماكن تواجدهم، وأثناء إقتحام القوة المنفذة جرت مواجهة مسلحة مع المتهمين إنتهت بإعتقال أربعة أشخاص وإمرأة، وضُبط بحوزتهم مجموعة من الأسلحة الخفيفة وكميات من المخدرات، كما تم بدلالتهم مداهمة أكثر من موقع وإعتقال متهم وإمرأة متورطة أخرى ومصادرة مجموعة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة".

ولفت البيان الى "إحالة المتهمين مع المضبوطات الى الجهات القضائية لينالوا جزاءهم العادل وفقاً للقانون".