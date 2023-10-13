شهداء فلسطين يتقربون من الـ1800.. ماذا عن قتلى الكيان؟

2023-10-13 17:20:54 - المصدر: بغداد اليوم

‎بغداد اليوم- متابعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة (13 تشرين الأول 2023)، عن ارتفاع عدد الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والاشتباكات في الضفة الغربية منذ السبت الماضي.

وبينت الصحة الفلسطينية ان عدد "الشهداء في غزة ارتفع الى 1799شهيداً و 6388 جريحاً" مشيرة الى ان "عدد الشهداء في‎ الضفة الغربية بلغ 44 شهيداً وأكثر من 700 جريح، بينما وصل إلى المستشفيات نحو 250 جريحاً".

في المقابل أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية مقتل ما لايقل عن 1300 إسرائيلي وإصابة 3436 آخرين منذ بداية هجوم المقاومة الفلسطينية غير المسبوق السبت الماضي.

ومع دخول عملية "طوفان الأقصى" -التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية يومها السابع، قالت الأمم المتحدة إن الجيش الإسرائيلي أبلغها بضرورة انتقال كل سكان شمالي غزة (نحو 1.1 مليون) إلى جنوبي القطاع خلال 24 ساعة.

وكالات