القبض على 7 متهمين بتجارة المخدرات بينهم امرأتان في النجف الأشرف

2023-10-13 17:30:03 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الجمعة، الإطاحة بسبعة متهمين بتجارة المخدرات بينهم امرأتان في النجف الأشرف.وقال الجهاز في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" مفارز الأمن الوطني في محافظة النجف الأشرف نفذت عملية نوعية أطاحت بعصابة متورطة بعمليات تجارة وترويج المخدرات مكونة من سبعة متهمين بينهم امرأتان".وأضاف، أن" ذلك جرى بعد استحصال الموافقات القضائية ومتابعة أفراد تلك العصابة وتحديد أماكن تواجدهم، وأثناء اقتحام القوة المنفذة جرت مواجهة مسلحة مع المتهمين انتهت باعتقال أربعة أشخاص وامرأة، وضُبط بحوزتهم مجموعة من الأسلحة الخفيفة وكميات من المخدرات، كما تم بدلالتهم مداهمة أكثر من موقع واعتقال متهم وامرأة متورطة أخرى ومصادرة مجموعة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة".وأشار، إلى أنه" تم إحالة المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات القضائية لينالوا جزاءهم العادل وفقاً للقانون".