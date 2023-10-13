2023-10-13 17:30:03 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت قيادة قوات الحدود، اليوم الجمعة، القبض على 12 متسللاً أجنبياً حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية في محافظة السليمانية.وقالت القيادة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "ضمن مهام قوات الحدود في تأمين الحدود ومنع حالات التسلل والتهريب، تمكنت قوة من الفوج الثالث في لواء الحدود الثالث ضمن قيادة حدود المنطقة الأولى، من إلقاء القبض على (12) متسللاً أجنبياً حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية في السليمانية".وأضافت، أنه" تم تسليمهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".