كاساس يعلن التشكيلة الأساسية لمنتخبنا الوطني لمواجهة قطر

2023-10-13 17:35:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن مدرب منتخبنا الوطني خيسوس كاساس، اليوم الجمعة، عن تشكيلة أسود الرافدين الأساسية لمواجهة المنتخب القطري ضمن بطولة الأردن الدولية الرباعية.وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المدرب كاساس كشف عن القائمة الأساسية لمنتخبنا الوطني لمواجهة نظيره القطري في ملعب عَمّان الدولي ضمن بطولة الأردن الدولية الرباعية".وأضاف، أنه "في حراسة المرمى أحمد باسل، أما في خط الدفاع جاء كل من ميرخاس دوسكي وعلي عدنان وريبين سولاقا ومصطفى سعدون، أما في خط الوسط جاء كل من أمجد عطوان وبشار رسن وأسامة رشيد، وعلي جاسم وإبراهيم بايش، فيما جاء في خط الهجوم اللاعب أيمن حسين".