2023-10-13 18:10:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

مع تزايد حدة المعارك في الاراضي الفلسطينية المحتلة، وتصاعد عدد الشهداء ومحاصرة غزة وقطع الماء والكهرباء والغذاء عنها، ودعم الدول العربية ووقوفها بجانب فلسطين للقضاء على الاحتلال الصهيوني، طرح ضباط في الجيش العراقي سيناريوهات عن الصورة المتوقعة لمعركة غزة في حربها ضد الاحتلال الاسرائيلي، والاقتحام البري المتوقع لقوات الكيان الاسرائيلي الى القطاع.

فلسطين "تصفع" اسرائيل بقوة

فيصل احمد ضابط سابق في الجيش العراقي قال لـ "بغداد اليوم"، إن "احداث السبت الماضي تدل على اننا امام قوة نخبوية على قدر عالي من الكفاءة نجحت في استغلال امثل لكافة الامكانيات المتواضعة في توجيه صفعة لجيش اسرائيل".

واضاف، أن "من قام بهذا الفعل وضع حتما سيناريوهات بشأن اجتياح بري مدمر وقصف حالي متقدم"، مؤكداً أن "اسرائيل تشعر بالاهانة لأول مرة منذ تأسيسها قبل 70 سنة في معركة لم تكن تخطر ببالها لذا ستدفع الى اجتياح غزة وهنا سنكون امام لينغراد عربية بمعنى الكلمة والخسائر ستكون قاسية جدا".

واشار أحمد الى أن "قوى المقاومة اذا ما صدمت في مواجهة الاجتياح الاسرائيلي ستكون نهاية اخيرة معنويا وعسكريا وقد تنجر امريكا للدخول لإسعاف تل ابيب وهنا ستكون لحظة فارقة في مستقبل الشرق الاوسط برمته لان الانفجار سيكون أكبر".

معركة "قاسية" على اسرائيل

أما بهاء الشمري وهو ايضاً ضابط سابق أكد هو الآخر أن "في غزة هناك مدينة اسفل المدينة (في اشارة الى الانفاق) وهي محور لايمكن التكهن به ويمكن ان يكون الورقة الاهم في معركة غزة اذا ما جرت في اي لحظة"، لافتا الى ان "هناك الالاف مستعدون للموت في مواجهة ارتال الجيش الاسرائيلي".

وأكمل أن "اسرائيل ومن قبلها امريكا تدرك بان الدخول الى غزة يعني السقوط في فخ كبير قد يؤدي الى عواقب وخيمة لانه القتال في مدينة ليس بالامر الهين في ظل مرونة لحركة المقاومة من تحت الانفاق ناهيك عن الضغط الدولي من خلال وجود مليوني مدني وسط الحجيم".

غزة تتحول الى "لينغراد" عربية

فيما قال الضابط ثامر خليل إن "امريكا ستضغط باتجاه ايقاف معركة غزة لانها تعرف بانه اسرائيل لن تحقق اي انتصار امام مقاومة مستعدة للقتال الى النهاية"، لافتا الى ان" القصف يمكن ان يهدم بناية ويقتل ابرياء ولكن لايمكنه اعطاء فرصة لمسك الارض الا من خلال ارتال برية مباشرة وهنا تكمن الصعوبة".

وتابع أن "القول بان غزة ستتحول الى لينغراد عربية في تشبيه لما حدث في اهم واشهر معارك الحرب العالمية الثانية حقيقة لان اسرائيل لايمكن خوض حرب مباشرة لمدة شهرين او ثلاثة مع توقف الحياة والمصانع هذا سر ضعف البنية الاهم في تل ابيب".





ماقصة لينيغراد؟

ولينيغراد "الان تسمى سانت بطرسبرغ"، هي مدينة روسية تقع شرق خليج فنلندا على بحر البلطيق، وهي ثاني أكبر مدن روسيا وعاصمة سابقة لروسيا القيصرية لأكثر من مئتي عام.

وتعرضت المدينة لحصار لينينغراد الشهير، وهي عملية عسكرية فاشلة من قِبل قوات دول المحور للاستيلاء على المدينة أثناء الحرب العالمية الثانية.

واستمر الحصار من 9 سبتمبر 1941، إلى 18 يناير 1943 عندما استطاع السوفييت فتح معبر بري إلى المدينة، ليرُفعَ الحصار تمامًا في 27 يناير 1944، أي بعد 872 يومًا من بدء الحصار.

كانت المدينة هي الهدف الأيدولوجي للعملية "بارباروسا" وكذلك هي مهد الثورة الشيوعية، وقد كان هناك تجاهل للقتلى من الطرفين، وكانت نهاية الحصار من نقاط التحول في مسار الحرب العالمية الثانية لصالح الحلفاء وبداية النهاية لجيوش المحور التي كانت قبل عامين على مشارف عاصمة السوفيت موسكو، حيث تم القضاء على الجيش السادس الألماني في ستالينغراد وبدأ منها الزحف نحو برلين.

وأطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة فجر السبت عملية "طوفان الأقصى"، ردا على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، حيث نفذت هجوما كبيرا برا وبحرا وجوا وخاضت حرب شوارع مع الجيش الإسرائيلي.

وبدأت القوات الإسرائيلية عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات مكثفة على مناطق عدة في قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جراء الحصار الإسرائيلي.

وأسفرت الغارات المتواصلة منذ السبت عن دمار هائل بالمناطق السكنية وخسائر كبيرة في الأرواح وحالة نزوح جماعي من القطاع.



