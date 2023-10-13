أنس جابر وعام للنسيان.. 9 إصابات عرقلت مسيرتها

2023-10-13 18:30:04 - المصدر: العربي الجديد

عانت النجمة التونسية أنس جابر خلال العام الحالي من كثرة الإصابات التي جعلتها لا تواصل نجاحاتها التي بدأتها في السنوات الأخيرة، وخولت لها بلوغ المركز الثاني عالميا في تصنيف لاعبات التنس الذي يصدره الاتحاد الدولي للاعبات المحترفات في العالم عام 2022، لتتراجع للمركز السابع عالميا قبل أيام من نهاية الموسم الحالي.

وبدأت أنس موسمها في يناير/كانون الثاني 2023، بإصابة في الركبة، قبل أن تتعرض لإصابة ثانية في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس في أسفل الظهر، وقد أجبرتها على إجراء عملية جراحية بعد ذلك.

وتواصلت معاناة جابر مع الإصابات العام الحالي، إذ تلقت إصابة جديدة في الساق خلال بطولة مدريد الإسبانية، وهي إصابة لاحقتها طويلا، وعاودتها الآلام فيها لا سيما في بطولتي شتوتغارت الألمانية، وسينسيناتي الأميركية.

ورافق سوء الحظ أنس جابر، بعد أن أصيبت بمرض ناتج من فيروس غريب ببطولة أميركا المفتوحة للتنس، وهو ما حرمها من مواصلة التألق في آخر بطولات الغراند سلام الأربع، ثم عادت الإصابات لتلاحقها من جديد في الركبة مرتين، كانت الأولى في كندا، والثانية وهي الأخيرة في الصين، والتي أعلنت عنها يوم الخميس، بعد نجاحها في بلوغ الدوري ربع النهائي من البطولة، قبل أن تقرر الانسحاب منها.

ورغم كل ذلك فإن النجمة العربية حققت إنجازا فريدا، بقدرتها على المحافظة على مركزها ضمن أفضل 10 لاعبات في العالم، خلال العام الحالي، كما أنها استطاعت أن تتأهل للعام الثاني تواليا إلى نهائيات الجولة الختامية التي تضم أفضل اللاعبات في العالم، لكن يجب الإقرار بأنه لولا كل هذه العراقيل الصحية، لكانت النتائج التي يمكن أن تحققها أفضل بكثير.