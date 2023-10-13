كاساس يكشف عن تشكيلة المنتخب العراقي لمواجهة قطر في أول مباراة بالبطولة الرباعية

2023-10-13 18:30:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف مدرب منتخب العراق خيسوس كاساس يوم الجمعة، عن القائمة الأساسية لمنتخب العراق الوطني لمواجهة نظيره القطري في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة في ملعب عَمّان الدولي ضمن بطولة الأردن الدولية الرباعية.

وتألفت التشكيلة لحراسة المرمى أحمد باسل ولخط الدفاع مصطفى سعدون وربين سولاقا وعلي عدنان وميرخاس دوسكي، ولخط الوسط امجد عطوان وبشار رسن واسامة رشيد وعلي جاسم وإبراهيم بايش، وللهجوم ايمن حسين.