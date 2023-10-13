2023-10-13 18:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

وزارة التربية/ المديرية العامة للتعليم المهني توافق على قبول الطلبة خريجي الثالث المتوسط ( الخارجيون) بالدوام في المدارس الصباحية اذا كانت أعمارهم ضمن العمر المحدد للدراسة فيها، وفي حال كان عمر الخريج أكثر من العمر المحدد فيسمح له بالدوام في المدارس المسائية.

ظهرت المقالة بالوثيقة.. التربية توافق على قبول الطلبة الخارجيين بالدوام في المدارس الصباحية والمسائية أولاً على ايرث نيوز.