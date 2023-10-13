2023-10-13 18:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قال جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي، اليوم الجمعة، إن دعوة إسرائيل لنقل أكثر من مليون مدني في غزة خلال 24 ساعة ستكون “أمرًا صعبًا”. وأضاف كيربي خلال مقابلة مع (إم.إس.إن.بي.سي)، “هذا يعني انتقال عدد كبير من الأفراد في فترة زمنية قصيرة جدًا”. ومضى يقول: “نفهم ما يحاولون القيام به، […]

ظهرت المقالة البيت الأبيض: نقل سكان غزة خلال 24 ساعة سيكون أمرًا صعبًا أولاً على ايرث نيوز.