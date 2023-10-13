2023-10-13 18:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ انطلقت قبل قليل مباراة المنتخب الوطني أمام نطيره القطري في بطولة الأأردن الرباعية الدولية. ويتواجه الفريقان في المباراة الافتتاحية للبطولة على استاد عمان الدولي في العاصمة عمان. ودخل مدرب المنتخب الوطني خيسوس كاساس المباراة بتشكيلة تتألف من: حراسة المرمى: أحمد باسل خط الدفاع: مصطفى سعدون، ريبين سولاقا، علي عدنان، ميرخاس دوسكي. خط الوسط: […]

ظهرت المقالة انطلاق مباراة منتخبنا الوطني أمام قطر أولاً على ايرث نيوز.