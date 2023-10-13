2023-10-13 19:25:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفادت مصادر مطلعة، مساء اليوم الجمعة (13 تشرين الاول 2023)، باستشهاد واصابة 6 مصورين لرويترز والجزيرة بقصف اسرائيلي.

وذكرت المصادر الاعلامية، أن "مصوّر وكالة "رويترز" الصحافيّ عصام عبدالله بالعدوان الاسرائيلي، استشهد منذ قليل على سيارة للصحفيين في قرية ⁧‫علما الشعب‬⁩ جنوب لبنان".

فيما أفاد مراسل "المنار" عن استشهاد صحفي وجرح 3 آخرين بعد قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من الصحفيين في علما الشعب، بينهم 3 وكالات أجنبية.

وأكّدت قناة "المنار"، أن الدفاع المدني نقل الجرحى إلى المسشفيات.

فيما اشارت قناة "الجزيرة" القطرية، الى استهداف سيارة طاقمها وإصابة الصحفيين كارمن جوخدار وإيلي براخيا.

وأوضحت أن استشهاد مصور رويترز واصابة 5 مصورين من رويترز والجزيرة جاء نتيجة تعرض عجلتهم الى قصف اسرائيلي في لبنان.

وأمس الخميس، استشهد الصحفي أحمد شهاب في قصف إسرائيلي لمنزله هو وعائلته في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وبذلك ترتفع حصيلة الشهداء الصحفيين إلى 10 شهداء منذ بداية تصاعد الأحداث داخل فلسطين في 7 أكتوبر من العام الجاري.

ومن جهتها، ادانت لجنة دعم الصحفيين استمرار الاحتلال الإسرائيلي باستهداف الصحفيين الفلسطينيين وعائلاتهم ومنازلهم، مؤكدةً أن ذلك يخالف القوانين والأعراف الدولية التي تشدد على ضرورة حماية الصحفيين والمدنيين والأماكن المدنية أثناء النزاع.

وتشير اللجنة إلى أن نحو 13 صحفيًا قد تم تدمير منازلهم جراء القصف العنيف للاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد العديد منهم.





المصدر: وكالات



