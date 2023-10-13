2023-10-13 20:00:05 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن”حزب الله” اللبناني مساء اليوم الجمعة استهداف المواقع الإسرائيلية “موقع العباد، موقع مسكف عام، موقع جل العلام، وموقع رامية، بالأسلحة المباشرة”، مؤكدا تحقيق إصابات دقيقة فيها. وقال “حزب الله” في بيان له: “قام مجاهدو المقاومة الإسلامية بمهاجمة المواقع الإسرائيلية التالية: موقع العباد، موقع مسكف عام، موقع جل العلام، وموقع رامية، بالأسلحة المباشرة وحققوا […]

ظهرت المقالة “حزب الله” اللبناني يعلن استهداف عدد من المواقع الإسرائيلية وتحقيق إصابات دقيقة فيها أولاً على ايرث نيوز.