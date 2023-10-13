المنتخب الوطني يخسر أمام قطر بركلات الترجيح في البطولة الرباعية

2023-10-13 20:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ خسر المنتخب الوطني لكرة القدم أمام نظيره القطري بركلات الترجيح 6-5 بعد انتهاء الأشواط الأصلية بالتعادل السلبي. وتواجه المنتخبان على استاد عمان الدولي في افتتاح مباريات البطولة الرباعية بالأردن اليوم الجمعة. وسيطر الحذر على أداء المنتخبين في شوطي المباراة مع أفضلية نسبية للاعبي أسود الرافدين، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الجزاء التي ابتسمت للمنتخب […]

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