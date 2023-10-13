2023-10-13 20:30:03 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت قيادة شرطة محافظة النجف، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على عدد من المطلوبين بمواد قانونية مختلفة.وقالت القيادة الشرطة في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز ان “قسم شؤون السيطرات والطرق الخارجية القى القبض على ((29)) مطلوبا في سيطرات المحافظة المختلفة خلال الأيام السبعة الماضية، من خلال تكثيف الممارسات الأمنية وتفعيل دور حاسبة المطلوبين للقانون”.

ظهرت المقالة شرطة النجف تقبض على 29 مطلوبا بقضايا مختلفة أولاً على ايرث نيوز.