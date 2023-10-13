إسرائيل تقتل مصور رويترز اللبناني عصام عبد الله وتصيب المصور العراقي ثائر السوداني جنوبي لبنان

2023-10-13 20:43:57 - المصدر: اخبار العراق

قُتل مصور عراقي وأصيب خمسة آخرون بينهم مصور عراقي آخر، يوم الجمعة، بقصف إسرائيلي جنوبي لبنان.

ولقي مصوّر وكالة رويترز الصحافي عصام عبدالله حتفه بالقصف الإسرائيلي الذي استهدف سيارة للصحفيين في بلدة علما الشعب في جنوب لبنان.

وأسفر القصف عن إصابة خمسة صحفيين ومصورين بينهم العراقيان ثائر السوداني وماهر المشهداني.

وذكر شهود عيان أن القصف الإسرائيلي استهدف سيارة كانت تقل الصحفيين الذين كانوا يغطون قصف إسرائيلي على المنطقة.

ويأتي القصف الإسرائيلي في ظل تصاعد التوترات بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.