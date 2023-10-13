بالصور.. مهرجان أبوظبي للشعر 2023 يستعرض تاريخ الشعر العربي عبر منصة "درب الشعر"

2023-10-13 20:57:01 - المصدر: مهرجان أبوظبي للشعر

ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي للشعر 2023 المُقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك،" في الفترة ما بين 12 إلى 15 أكتوبر2023، استعرضت اللجنة المنظمة للمهرجان عبر منصة "درب الشعر" مراحل تطور الشعر العربي عبر العصور المختلفة، حيث تشكّل المنصة أيقونة المهرجان، يتعرّف فيها الزوار بشكل تفاعليّ على محطاتٍ مختلفة في الشعر العربي.

وتضمّ المنصة، التي أعدّها عدد من الخبراء والمختصين والمؤرخين في تاريخ الشعر العربي بشقيه الفصيح والنبطي، على 9 محطات تنطلق من سوق عكاظ، وتنتهي بدور أبوظبي في الشعر والأدب والجهود التي بذلتها لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية – أبوظبي في تمكين الشعراء عبر برامجها العديدة منها، شاعر المليون، وأمير الشعراء، والمنكوس.

وذكر سعيد بن كراز المهيري، المستشار في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، بأن "درب الشعر" يُشكّل منصة للتفاعل الايجابي مع جمهور المهرجان، فهي منصة إبداعية تضافرت فيها جهود عدد من الخبراء لتقديم تجربة استثنائية ضمن مهرجان أبوظبي للشعر.

وأضاف: "من خلال محطات المنصة، يستطيع الزائر التعرّف بشكل مبسّط على تاريخ الشعر العربي وأهم التطورات التي تطرأت عليه عبر العصور المختلفة، وبالإضافة لكونها تجربة تفاعلية مميزة، تقدّم المنصة كذلك تجربة تعليمية مناسبة لجميع زوار المهرجان."

وتنطلق المحطة الأولى لمنصة "درب الشعر" من سوق عكاظ، حيث يبرز دور هذا السوق كأحد أهم محطات الشعر الجاهلي ودوره كمركزٍ ثقافي، ومن بعدها تمرّ منصة درب الشعر إلى ثاني محطاتها وهي التي تخصّ المعلقات السبع وشعرائها، ومن أبرزهم امرؤ القيس، وطُرفة بن العبد، وزُهير بن أبي سلمى، وعنترة بن شداد، وعمرو بن كلثوم، والحارث بن حلزة، ولُبيد بن ربيعة.

وتنتقل المنصة بعدها من الشعر الجاهليّ إلى محطتها الثالثة، وهم الصعاليك، ومن أبرز شعراء تلك المرحلة التي تستعرضها المنصة وقصائدهم هم عروة بن الورد، والشنفرى، وتأبّط شرًّا، والسليك بن سلكة، بينما تبرز المحطة الرابعة القصائد والأشعار التي ظهرت في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام، وعصر الخلفاء الراشدين حتى نهاية خلافة بني أُمية، ويسلّط الضوء على شعرائها وخصائص قصائدهم، ومن أبزرهم، حسّان بن ثابت، وكعب بن زُهير.

وتنقل المنصة الزائر إلى محطتها الخامسة ليُسلط الضوء على أبرز شعراء العصر الأموي والعباسي وأهم خصائص القصيدة في الفترتين، ومن أبزر الشعراء العصر الأموي التي تستعرضها منصة "درب الشعر" جرير، والفرزدق، وأما بالنسبة لشعراء العصر العباسي هما المتنبي، وأبو فراس الحمداني، ومحطةٍ خاصة للشاعر وعالم في الأدب واللغة، الفراهيدي، مؤسس علم العروض ولم يسبقه أحد في تأسيس وضبط أوزان الشعر.

وتبرز المحطة السادسة في المنصة أهم معالم وخصائص الشعر الأندلسي الذي يتضمن فن الموشحات وأهم شعرائه، وتسلط هذه المحطة الضوء على أهم شعراء تلك الفترة مثل، أبو البقاء الرنديّ، وأبو إسحاق الألبيري، وابن خفاجة، وابن زيدون، وابن عبد ربه، بالإضافة إلى قسم يستعرض الموشحات وأهم خصائصه، وأهم شعرائه.

ومن بعدها يصل الزائر إلى المحطة السابعة في منصة "درب الشعر" ليتعرّف على تاريخ الشعر النبطي، وتبرز المحطة أهم خصائص هذا الشعر وأبرز شعرائه مثل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وكوكبة من أهم شعراء القصيدة النبطية مثل، أبو حمزة العامري، وراشد الخلاوي، ومحين الشامسي، وخليفة بن شخبوط، وذياب بن عيسى، والماجدي بن ظاهر، وسعيد بن راشد بن عتيج الهاملي، والشاعر بديوي الوقداني، والشريف بركات بن عبدالمطلب، ومحمد بن عون، وتستكشف المحطة أوزان الشعر النبطي وأبرزها.

وللنساء نصيبٌ واضح في هذه المنصة؛ إذ تأخذ المنصة بالزائر إلى مسار خاص يستعرض دور النساء الشاعرات في سماء الشعر العربي بشقيه الفصيح والنبطي، ومن أبرز الشاعرات التي تستعرضها المنصة هنّ، الخنساء، وهند بنت عتبة، وليلى الأخيلية، وعلية بنت المهدي، ومن شاعرات النبطي، بنت بن ظاهر، وعفراء بنت سيف المزروعي، وعوشة بنت خليفة السويدي، وبخوت المرية، ونورة الهوشان، وخضراء القحطانية.

وقبل أن تنتهي رحلة الزائر، تستعرض المنصة في المحطة الثامنة أبرز شعراء العصر الحديث وخصائص قصائدهم، ومنهم، حمد بن خليفة أبو شهاب، ومانع سعيد العتيبة، وأحمد شوقي، وإبراهيم ناجي، وحافظ إبراهيم، وبدر شاكر السيّاب، ومحمد مهدي الجواهري، ومعروف الرصافي، وأدونيس، ونزار قباني، وعمر أبو ريشة، ومحمود درويش، وإبراهيم طوقان، وفدوى طوقان، وإيليا أبو ماضي، وجبران خليل جبران، وأبو القاسم الشابي، ومصطفى وهبي التل، وغازي القصيبي، وكريم العراقي.

وفي نهاية رحلة الزائر للمنصة، يصل الزائر إلى محطة التاسعة: أبوظبي والأدب، التي تسلّط الضوء على دور أبوظبي السبّاق في أن تكون أحد أبرز العواصم العربية التي تحتضن الشعر العربي عبر دورها الريادي في المحافظة على التراث والثقافة، وتمكين الشعراء عبر برامج مثل شاعر المليون، وأمير الشعراء، والمنكوس.