أمسيات مهرجان أبوظبي للشعر.. حضور مميز من الشعراء والزوار (صور)

2023-10-13 20:58:50 - المصدر: مهرجان أبوظبي للشعر

أبوظبي، في 13 أكتوبر 2023: استضاف مهرجان أبوظبي للشعر، أمسية لشعراء الشعر النبطي على مسرح فعاليات الدورة الأولى، والتي تستمر لغاية 15 أكتوبر الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي بالتعاون مع نادي تراث الإمارات.

شهد الأمسية معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، وعبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع باللجنة، وعبدالله بطي القبيسي مدير إدارة الفعاليات والاتصال باللجنة، وسط حضور مميز من الشعراء والزوار ونخبة من المثقفين والكتاب والإعلاميين.

وشارك في الأمسية كل من الشاعر سعد صالح المطرفي، والشاعر محمد المر بالعبد المهيري، والشاعر محمد بن جخير، والشاعر عبدالمجيد الذيباني، والشاعر كامل البطحري، والشاعر علي آل صبيح، وقدمها الإعلامي عبدالله الكربي.

ويحتضن مهرجان أبوظبي للشعر 4 أمسيات شعرية يشارك بها شعراء من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الدول العربية، حيث تقام الأمسيات يومياً في مسرح المهرجان بالقاعة 9 في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

وستقام مساء اليوم الجمعة أمسية شعرية بمشاركة كل من الشاعر صالح النشيرا، والشاعر فيصل العدواني، والشاعر فهد السعدي، والشاعر محمد السكران، والشاعر عبدالله الخالدي، والشاعر سالم بن كدح الراشدي.

ويشارك في الأمسية الشعراء مساء يوم السبت كل من الشاعر محمد بن طريش الكعبي، والشاعر ناصر الوبير، والشاعر محمد جار الله السهلي، والشاعر عبدالرحمن الشمري، والشاعر محمد بن حماد الكعبي، والشاعر علي الغنبوصي.

كما تقام مساء يوم الأحد أمسية بمشاركة عدد من الشعراء، وهم (الشاعر حمد البلوشي، والشاعر منذر الفطيسي، والشاعر ناصر مناحي، والشاعر حامد زيد، والشاعر فهد الشهراني، والشاعر جابر النشيرا).