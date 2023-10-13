تغطية مباشرة.. نقابة الصحفيين العراقيين تدين بشدة هجوم القوات الإسرائيلية على صحفيي وكالة رويترز وقناة الجزيرة

2023-10-13 21:05:14 - المصدر: نقابة الصحفيين العراقيين

أعلنت نقابة الصحفيين العراقيين بشدة عن استنكارها للهجوم الوحشي الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد الصحفيين العاملين في وكالة رويترز وقناة الجزيرة في جنوب لبنان. في هذا الهجوم البشع، قتل مصور وكالة رويترز في بيروت، عصام عبد الله، وأصيب المصور ثائر السوداني وماهر نزيه الحديثي في مكتب الوكالة ببغداد، بالإضافة إلى إصابة آخرين في مكتب قناة الجزيرة.

نص البيان

تعلن نقابة الصحفيين العراقيين عن استنكارها الشديد للجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلية بحق الصحفيين العاملين في وكالة رويترز وقناة الجزيرة في جنوب لبنان والتي راح ضحيتها مصور وكالة رويترز مكتب بيروت عصام عبد الله واصابة كل من المصور ثائر السوداني وماهر نزيه الحديثي في مكتب الوكالة ببغداد فضلا عن اصابة اخرين في مكتب قناة الجزيرة .

وتدعو النقابة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية الى تحمل مسؤولياتها جراء الجرائم الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلية وتحديها الصارخ لكل الاعراف والمواثيق الدولية بأستهدافها للصحفيين والاعلاميين بهدف التغطية عن الجرائم والممارسات اللانسانية التي يتعرض لها الابرياء في فلسطين المحتلة .

كما وتدعو نقابة الصحفيين العراقيين كافة وسائل الاعلام حول العالم لفضح تلك الممارسات والجرائم العدوانية للقوات الاسرائيلية والعمل لايقاف هذا السلوك الوحشي والبغيض .

نقابة الصحفيين العراقيين

13/10/2023