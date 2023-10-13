وفاة مهندسين اثنين في انهيار جسر قيد الإنشاء واندلاع نزاع عشائري بمحافظتين عراقيتين (فيديو)

2023-10-13 21:20:25 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادت مصادر امنية ومحلية، يوم الجمعة، بوفاة مهندسين اثنين واصابة معلم واندلاع نزاع عشائري في محافظتي ميسان وذي قار.

وقال مصدر محلي في ميسان لوكالة شفق نيوز، إن "مهندسين اثنين توفيا نتيجة سقوط إحدى المقاطع الكونكريتية أثناء عملية التركيب على جسر (عمارة_مشرح) المؤدي إلى منفذ الشيب الحدودي مع إيران".

وبين المصدر، ان "المهندسين تم نقل جثتيهما للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها، فيما تم إيقاف العمل بالجسر، لحين اكمال إجراءات التحقيق بالحادث".

في السياق، أبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، إن "نزاعاً عشائرياً اندلع بين عشيرتين من عشائر آل زياد، بسبب حادثة قتل قديمة"، لافتا إلى أن "الأجهزة الامنية تمكنت من تطويق منطقة الحادث، وإنهاء النزاع قبل تطوره".

وتابع المصدر، ان "عجلة صالون انقلبت في قضاء گرمة بني سعيد جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة، وأدى الحادث لمصرع سائق العجلة البالغ من العمر 18 عاماً، كما ان الاجهزة الامنية تمكنت من انتشال جثة غريق من نهر الغراف في قضاء الرفاعي شمالي المحافظة، يعمل طالب مدرسة، حيث تم الإبلاغ عن فقدانه قبل 48 ساعة من العثور على جثته ".

وأضاف المصدر، أن "معلما في وزارة التربية اصيب برصاصة داخل منزله بقضاء الدواية شمالي شرقي المحافظة، من سلاح كلاشنكوف، أثناء تنظيف سلاحه الشخصي".