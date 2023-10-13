التخطيط: تعداد 2024 لا يستثني محافظة وتنسيق عال مع الإقليم

2023-10-13 21:30:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكدت وزارة التخطيط، اليوم الجمعة (13 تشرين الأول 2023)، عن تنسيق "عال المستوى" مع إقليم كردستان لتنفيذ الإحصاء السكاني في العراق المقرر نهاية العام المقبل.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك تنسيقاً عالي المستوى مع هيئة الإحصاء في الإقليم وهم شركاء في الهيئة العليا للتعداد، وشركاء في كل اللجان التي نقوم بتشكيلها وهنالك تعاون واجتماعات مشتركة".

وأضاف، أن "الخطة التي وضعت لتنفيذ التعداد تشمل جميع محافظات العراق ولا يستثني أحداها بما فيها محافظات كردستان وكركوك".

وكانت وزارة التخطيط أرجأت التعداد السكاني في البلاد الذي كان مقرر نهاية هذا العام الى شهر تشرين الأول من العام المقبل 2024 بسبب تأخر اقرار الموازنة العامة واقترانها بانتخابات مجالس المحافظات المزمع اجرائها في 18 كانون الأول المقبل" مرجحة ان "يبلغ تعداد سكان العراق 43 مليون نسمة بحلول نهاية العام الحالي.

كان تعداد سنة 1997 هو آخر تعداد للسكان أجري في العراق، باستثناء إقليم كردستان.

وكان العراق قد دأب في السابق على إجراء تعداد عام للسكان كل عشر سنوات، حيث جرت عمليات التعداد السكاني في سنوات (1927، 1934، 1947، 1957، 1965، 1977، 1987، 1997).