الرافدين يستعد لاطلاق الحجز الالكتروني لدولار المسافرين

2023-10-13 22:05:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الجمعة (13 تشرين الأول 2023)، عن قرب إطلاق الحجز الالكتروني لبيع الدولار للمسافرين وتبلغ 3 الآف دولار لكل مسافر بالسعر الرسمي (1320 ديناراً للدولار).

وذكر بيان للمصرف تلقته "بغداد اليوم"، أنه "وامتثالاً للتوجيهات الحكومية وتعليمات البنك المركزي العراقي في تسهيل اجراءات الحصول على الدولار للمسافرين بسهولة وانسيابية، يعلن مصرف الرافدين عن قرب اطلاق الحجز الالكتروني لبيع الدولار للمسافرين".

وأوضح البيان "سيقوم المصرف خلال الأيام المقبلة من الشهر الحالي (تشرين الاول) البدء باعتماد الحجز الالكتروني وذلك من خلال ملئ استمارة الحجز عبر رابط التسجيل الالكتروني المنشور على الموقع الالكتروني للمصرف ومن ثم مراجعة الزبون الفرع المخصص لغرض استكمال متطلبات منح الدولار مباشرتاً وفق الضوابط المعمول بها والصادرة من البنك المركزي العراقي".

وكان البنك المركزي العراقي أعلن أمس الخميس ان لشركات الصيرفة فتح مكاتب في مطارات بغداد والبصرة والنجف وأربيل لتسهيل حصول المسافرين على الدولار.