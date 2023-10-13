2023-10-13 22:20:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أبدى مدربُ المنتخب الوطنيّ، خيسوس كاساس، عن رضاه على مستوى لاعبي المنتخب أمام قطر رغم الخسارة في مباراته ضمن البطولة الرباعية المقامة في الأردن مساء اليوم الجمعة (13 تشرين الأول 2023)، وفقدان فرصة المنافسة على لقبها.

وقال كاساس بعد نهايةِ لقاء المنتخب الوطنيّ ونظيره القطري والذي حُسمَ لمصلحةِ الأخير بعد اللجوءِ إلى ركلاتِ الترجيح بنتيجة (6 - 5) بعد انتهاءِ الوقت الأصلي بالتعادل بدون أهدافٍ: "لقد قدّمنا أداءً جيداً طول دقائق المباراةِ التسعين، وكنا الطرفَ الأفضل والأكثرَ حيازةً، وكنا نستحقُ الفوزَ في المباراةِ، ولو واصلنا اللعبَ بهذه الطريقةِ في مبارياتنا القادمة في الاستحقاقات المُقبلة فسنخرج بنتائج أفضل من اليوم، وسيكون من الصعبِ أن نخرجَ خاسرين".

وامتدح كاساس "أداءَ لاعبي المنتخب الوطني، موضحاً: إن جميعهم سواء من دخلَ أساسياً أو بديلاً كان ملتزماً بواجباته، وطبّقوا ما طلبناه منهم لدرجة إننا جمّدنا من خطورةِ المنافس على طول المباراةِ، وحصلنا على أكثر من فرصةٍ كانت كفيلةً بحسم المباراة من دون أن نذهبَ إلى ركلاتِ الترجيح".

وأضاف "مباراةُ اليوم كانت مهمةً، وشعرنا بتحسنِ الأداء مقارنةً بالبُطولةِ الماضية التي شاركنا فيها في كأس ملك تايلاند، وباركتُ لكل اللاعبين عقبَ انتهاء الوقت الأصلي بأنهم كانوا رائعين وممتازين، ونتأمل مواصلةَ ذلك في تصفياتِ كأس العالم 2026".

وتغلب منتخب قطر على العراق بركلات الترجيح (6-5)، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، مساء اليوم الجمعة بملعب عمان الدولي، ضمن منافسات بطولة الأردن الرباعية الدولية.

وشهدت المباراة سيطرة نسبية للمنتخب العراقي الذي سنحت له عدة فرص على مدار شوطي اللقاء، عن طريق علي جاسم وبشار رسن والبديل دانيلو السعيد، وسط تألق لحارس المنتخب القطري مشعل برشم.

وينتظر المنتخب القطري الفائز من الأردن وإيران لمواجهته في نهائي البطولة يوم الثلاثاء المقبل، الذي سيشهد أيضا مباراة تحديد المركز الثالث بين العراق والخاسر من المباراة الثانية.