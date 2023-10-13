2023-10-13 22:25:07 - المصدر: واع

متابعة - واعتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، قائمة لاعبي كرة القدم الأعلى أجرا في العالم لعام 2023 بدخل يقدر بـ 214 مليون جنيه إسترليني (260 مليون دولار).وبحسب مجلة فوربس، أن" المهاجم البرتغالي يحصل على حوالي 164 مليون جنيه إسترليني من ناديه مقابل جهوده في الملعب، و49 مليون جنيه إسترليني أخرى من المشاريع خارج الملعب".وأضافت، أن" "رونالدو- هداف الدوري السعودي للمحترفين- حصل على تعويض جيد عن جهوده، ويقال إنه حصل على أكثر من ضعف ما حصل عليه كيليان مبابي في عام 2022 - اللاعب الأعلى أجرًا العام الماضي".وكان انتقال اللاعب، البالغ من العمر 38 عامًا، إلى النصر، العام الماضي، بمثابة بداية هجرة النجوم البارزين من كرة القدم الأوروبية إلى دولة الخليج".