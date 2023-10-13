2023-10-13 22:30:04 - المصدر: العربي الجديد

انضمّ لاعبو منتخب الأردن لحملة التضامن مع فلسطين وأهالي قطاع غزة، الذي يتعرّض لحرب إبادة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، حيث يتابع عدوانه، منذ عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية، رداً على اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

وخلال بطولة الأردن الدولية الودية التي تستضيفها العاصمة عمّان، دخل لاعبو منتخب النشامى اليوم الجمعة، وعلى رأسهم نجم نادي مونبلييه الفرنسي، موسى التعمري، متوشحين بالكوفية الفلسطينية والأردنية في الوقت عينه، قبيل انطلاق مباراتهم أمام إيران.

وكان التعمري من بين اللاعبين العرب المعروفين على الساحة العالمية، الذين أعلنوا تضامنهم المطلق مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرّض للقصف والاعتداء اليومي، تحديداً في قطاع غزة.

من جانبها، رفعت مجموعة من المشجعين التي حضرت المباراة في ملعب "عمّان الدولي"، يافطة كتب عليها: "غزة العزة قلوبنا معكم - الجماهير الأردنية"، قبل أن يقف لاعبو المنتخبين والحاضرين دقيقة صمت على أرواح الشهداء هناك.

وكانت مباراة قطر والعراق قد شهدت هي الأخرى دقيقة صمت على أرواح الشهداء، في اللقاء الذي فاز فيه العنابي بركلات الترجيح وبلغ النهائي.