كاساس: المنتخب العراقي كان أفضل من قطر طوال شوطي المباراة وشعرنا بتحسن الأداء

2023-10-13 22:30:31 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قال مدربُ المنتخب العراقي الوطنيّ خيسوس كاساس، يوم الجمعة، إن المنتخب كان الأفضل من قطر طوال شوطي المباراة التي انتهت لصالح الأخير في البطولة الرباعية.

وأضاف كاساس، في حديث له بعد نهايةِ لقاء المنتخب العراقيّ ونظيره القطري والذي حُسمَ لمصلحةِ الأخير بعد اللجوءِ إلى ركلاتِ الترجيح بنتيجة (6 - 5) بعد انتهاءِ الوقت الأصلي بالتعادل بدون أهدافٍ: "لقد قدّمنا أداءً جيداً طول دقائق المباراةِ التسعين، وكنا الطرفَ الأفضل والأكثرَ حيازةً، وكنا نستحقُ الفوزَ في المباراةِ، ولو واصلنا اللعبَ بهذه الطريقةِ في مبارياتنا القادمة في الاستحقاقات المُقبلة فسنخرج بنتائج أفضل من اليوم، وسيكون من الصعبِ أن نخرجَ خاسرين".

وامتدح كاساس أداءَ لاعبي المنتخب الوطني، موضحاً: إن جميعهم سواء من دخلَ أساسياً أو بديلاً كان ملتزماً بواجباته، وطبّقوا ما طلبناه منهم لدرجة إننا جمّدنا من خطورةِ المنافس على طول المباراةِ، وحصلنا على أكثر من فرصةٍ كانت كفيلةً بحسم المباراة من دون أن نذهبَ إلى ركلاتِ الترجيح.

وبين أن "مباراةُ اليوم كانت مهمةً، وشعرنا بتحسنِ الأداء مقارنةً بالبُطولةِ الماضية التي شاركنا فيها في كأس ملك تايلاند، وباركتُ لكل اللاعبين عقبَ انتهاء الوقت الأصلي بأنهم كانوا رائعين وممتازين، ونتأمل مواصلةَ ذلك في تصفياتِ كأس العالم 2026".