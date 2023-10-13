الحلبوسي يؤكد لماكرون أهمية مراعاة الجوانب الإنسانية وحماية المدنيين في قطاع غزة

2023-10-13 22:35:38 - المصدر: وكالة تقدم

التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، رئيسَ الجمهورية الفرنسي ايمانويل ماكرون. وبحث اللقاء، بحسب بيان لمكتب رئيس البرلمان “العلاقات الثنائية بين البلدين، واتفاقية الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين الحكومة العراقية والفرنسية، وضرورة المضي بخطواتها بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين”. واضاف البيان “كما ناقش اللقاء جهود التهدئة في المنطقة”. واكد رئيس البرلمان على ” ضرورةَ …