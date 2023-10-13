2023-10-13 22:40:10 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ منحت الصين رسميا الجمعة أول شهادة في العالم لسيارة أجرة طائرة كهربائية ذاتية القيادة، ما يشكّل إشارة إلى إمكان إعطاء ضوء أخضر قريباً للبدء بالاستخدام التجاري لهذه المركبات في هذا الدولة الآسيوية العملاقة. وأصدرت السلطات الصينية المختصة “شهادة نوع”، تثبت أن الأمان متوافر في مركبة وأنها صالحة للاستخدام، لسيارة أجرة طائرة من إنتاج “إهانغ” الصينية الناشئة، وهي إحدى الشركات الرائدة عالمياً […]

ظهرت المقالة الصين أول دولة في العالم تمنح سيارة أجرة طائرة شهادة صلاحية أولاً على ايرث نيوز.