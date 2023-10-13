2023-10-13 22:40:10 - المصدر: ايرث نيوز

اعلن مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، عن قرب إطلاق الحجز الإلكتروني لبيع الدولار للمسافرين. وقال المصرف في بيان تلقته إيرث نيوز إن “امتثالاً للتوجيهات الحكومية وتعليمات البنك المركزي العراقي في تسهيل اجراءات الحصول على الدولار للمسافرين بسهولة وانسيابية، حيث سيقوم المصرف خلال الايام القادمة من الشهر الحالي (تشرين الاول) البدء باعتماد الحجز الالكتروني وذلك من خلال […]

ظهرت المقالة الرافدين يعلن قرب اطلاق الحجز الالكتروني لبيع الدولار للمسافرين أولاً على ايرث نيوز.