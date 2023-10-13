2023-10-13 22:40:10 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ تحدث مدربُ المنتخب الوطنيّ “خيسوس كاساس” بعد نهايةِ لقاء منتخبنا الوطنيّ العراقيّ ونظيره القطري والذي حُسمَ لمصلحةِ الأخير بعد اللجوءِ إلى ركلاتِ الترجيح بنتيجة (6 – 5) بعد انتهاءِ الوقت الأصلي بالتعادل بدون أهدافٍ. وقال كاساس في بيان لاتحاد الكرة إن “المنتخب الوطني قدم أداءً جيداً طول دقائق المباراةِ التسعين، وكنا الطرفَ الأفضل […]

ظهرت المقالة كاساس: المنتخب الوطني تحسن مقارنة ببطولة تايلاند أولاً على ايرث نيوز.