2023-10-13 22:40:10 - المصدر: ايرث نيوز

تُشير التنبؤات الجوية، اليوم الجمعة، إلى أن بعض المناطق ستشهد أمطارا وموجة غبار ترافقها انخفاضا في درجات الحرارة.وكتب الراصد الجوي حسين الأسدي في إيضاح طالعته إيرث نيوز، أن “أول منخفض جوي وجبهة هوائية باردة خلال هذا الموسم يسبب نشاط الرياح وانخفاض في درجات الحرارة بدءا من المناطق الشمالية يوم الأحد، ثم مناطق وسط وجنوب البلاد […]

ظهرت المقالة طقس العراق للأيام المقبلة.. درجات حرارة تحت 30 وأمطار وموجة غبار أولاً على ايرث نيوز.