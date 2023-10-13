دوري السلة الممتاز.. الكرخ يتألق ويحقق فوزه الرابع على التوالي على الكهرباء

2023-10-13 23:15:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ واصل فريق نادي الكرخ تألقه بعد فوزه الرابع على التوالي بفارق نقطتين، مساء اليوم الجمعة، على نادي الكهرباء بنتيجة (77_75) نقطة ضمن منافسات الدوري العراقي لكرة السلة وجرت المباراة في قاعة الشعب المغلقة للألعاب الرياضية في العاصمة بغداد.

من جانب آخر يقيم الاتحاد العراقي لكرة السلة يوم الاحد المصادف 15 من الشهر الحالي عند الساعة السادسة مساءً، قرعة بطولة كأس العراق لاندية كرة السلة للدرجة الأولى والثانية في مقر الاتحاد وسيتم بث القرعة على الموقع الرسمي للاتحاد.

على صعيد آخر كرّم تحاد العربي لكرة السلة الحكام العالميين احمد الشويلي من العراق ورباح نجيم من لبنان لتمثيلهم العرب في بطولة العالم الاخيرة لكرة السلة في الفلبين لقيادتهم الجيدة ممثلين للعرب في المحفل العالمي الكبير.