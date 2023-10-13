2023-10-13 23:30:08 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 1900 قتيل بينهم 614 طفلا و370 امرأة، وإصابة 7696 مواطنا بجراح مختلفة منهم 2000 طفل و1400 امرأة. وطالبت وزارة الصحة، “بوقف فوري لجرائم الاحتلال التي راح ضحيتها 1900 شهيدا، وإصابة 7696 مواطنا بجراح مختلفة منهم ألفي طفل و1400 سيدة”. وأضافت الوزارة في بيانها: […]

ظهرت المقالة ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 1900 قتيل بينهم 984 طفلا وامرأة أولاً على ايرث نيوز.