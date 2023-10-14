2023-10-14 00:10:24 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تمكن المنتخب الإيراني، يوم الجمعة، من تحقيق الفوز على نظيره الأردني بنتيجة 3-1 في بطولة الاردن الرباعية. وبهذا الفوز تأهل المنتخب الايراني للمباراة الختامية للبطولة ليلاقي قطر الذي حقق الفوز على المنتخب العراقي بفارق ركلات الترجيح 6-5.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ايران 2-0 سجلهما ازمون بالدقيقة 6 وطارمي بالدقيقة 28، وفي الشوط الثاني قلص منتخب الأردن النتيجة بعد تسجيله الهدف الأول لصالحه عن طريق يزن النعيمات في الدقيقة 74 من عمر اللقاء، واضاع احسان الحداد ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء للأردن في الدقيقة 90+1، وفي الدقيقة 90+4 سجل منتخب ايران الهدف الثالث ، لينتهي اللقاء بفوز منتخب ايران يتأهل للمباراة الختامية.

وتشارك أربعة منتخبات في بطولة الاردن الرباعية الدولية التي تستضيفها الأردن للمدة 11-17 من الشهر الحالي، هي العراق وقطر والاردن وايران.