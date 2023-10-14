2023-10-14 00:40:14 - المصدر: ايرث نيوز

استنكر زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم الجمعة، الاستهداف المتكرر للمسلمين الشيعة في أفغانستان، فيما طالب المجتمع الدولي للعمل من أجل تجفيف منابع الإرهاب.وذكر الحكيم في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، “آلمنا نبأ المجزرة الدموية التي ارتكبتها عصابات داعش الإرهابية ضد أتباع أهل البيت (عليهم السلام) في أفغانستان تمثلت باستهداف مسجد صاحب الزمان ( عجل […]

ظهرت المقالة الحكيم يستنكر الاستهداف المتكرر لشيعة أفغانستان ويطالب بتجفيف منابع الإرهاب أولاً على ايرث نيوز.