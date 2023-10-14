2023-10-14 00:40:14 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ عاقب كيليان مبابي، نجم منتخب فرنسا، رونالد كومان مدرب هولندا، ليضمن للديوك أول البطاقات المؤهلة لبطولة يورو 2024. فازت فرنسا على هولندا (2-1)، على ملعب يوهان كرويف، حيث سجل مبابي ثنائية بالدقيقتين 7 و53، بينما سجل هارتمان هدفا وحيدا لأصحاب الأرض في الدقيقة 84. بهذا الانتصار، يحلق الديوك في صدارة المجموعة الثانية برصيد […]

ظهرت المقالة ثتائية مبابي تقود فرنسا للانتصار على هولندا وبلوغ أمم أوروبا أولاً على ايرث نيوز.