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ثتائية مبابي تقود فرنسا للانتصار على هولندا وبلوغ أمم أوروبا

ثتائية مبابي تقود فرنسا للانتصار على هولندا وبلوغ أمم أوروبا
ثتائية مبابي تقود فرنسا للانتصار على هولندا وبلوغ أمم أوروبا
2023-10-14 00:40:14 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ عاقب كيليان مبابي، نجم منتخب فرنسا، رونالد كومان مدرب هولندا، ليضمن للديوك أول البطاقات المؤهلة لبطولة يورو 2024. فازت فرنسا على هولندا (2-1)، على ملعب يوهان كرويف، حيث سجل مبابي ثنائية بالدقيقتين 7 و53، بينما سجل هارتمان هدفا وحيدا لأصحاب الأرض في الدقيقة 84. بهذا الانتصار، يحلق الديوك في صدارة المجموعة الثانية برصيد […]

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