2023-10-14 00:40:14 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ حجز المنتخب البرتغالي مقعده في بطولة أمم أوروبا (يورو 2024) بشكل رسمي. وتغلب منتخب البرتغال على سلوفاكيا (3-2) اليوم الجمعة، ضمن الجولة السابعة من منافسات المجموعة العاشرة بالتصفيات. وسجل أهداف المنتخب البرتغالي جونزالو راموس في الدقيقة 18 وكريستيانو رونالدو في الدقيقتين 29 من ركلة جزاء، و72. في المقابل، سجل هدفي المنتخب السلوفاكي ديفيد […]

ظهرت المقالة رونالدو يقود البرتغال للتأهل إلى أمم أوروبا أولاً على ايرث نيوز.