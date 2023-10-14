مبابي يقود فرنسا للتأهل إلى اليورو من بوابة هولندا

2023-10-14 00:40:14 - المصدر: واع

متابعة - واععاقب كيليان مبابي، نجم منتخب فرنسا، رونالد كومان مدرب هولندا، ليضمن للديوك أول البطاقات المؤهلة لبطولة يورو 2024.فازت فرنسا على هولندا (2-1)، على ملعب يوهان كرويف، حيث سجل مبابي ثنائية بالدقيقتين 7 و53، بينما سجل هارتمان هدفا وحيدا لأصحاب الأرض في الدقيقة 84.بهذا الانتصار، يحلق الديوك في صدارة المجموعة الثانية برصيد 18 نقطة، محققا العلامة الكاملة بالفوز في 6 مباريات متتالية.