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مبابي يقود فرنسا للتأهل إلى اليورو من بوابة هولندا

مبابي يقود فرنسا للتأهل إلى اليورو من بوابة هولندا
مبابي يقود فرنسا للتأهل إلى اليورو من بوابة هولندا
2023-10-14 00:40:14 - المصدر: واع
متابعة - واع
عاقب كيليان مبابي، نجم منتخب فرنسا، رونالد كومان مدرب هولندا، ليضمن للديوك أول البطاقات المؤهلة لبطولة يورو 2024.

فازت فرنسا على هولندا (2-1)، على ملعب يوهان كرويف، حيث سجل مبابي ثنائية بالدقيقتين 7 و53، بينما سجل هارتمان هدفا وحيدا لأصحاب الأرض في الدقيقة 84.

بهذا الانتصار، يحلق الديوك في صدارة المجموعة الثانية برصيد 18 نقطة، محققا العلامة الكاملة بالفوز في 6 مباريات متتالية.



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