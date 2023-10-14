العامري يقدم الشكر للمتظاهرين

2023-10-14 00:55:01 - المصدر: واع

بغداد – واعدعا الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، الذين لبوا دعوة السيد مقتدى الصدر لنصرة الشعب الفلسطيني.وقال العامري في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، "نتقدم بخالص الشكر وعظيم الإمتنان لأبناء الشعب العراقي العزيز، لتلبيتهم المشرفة لدعوة سماحة السيد مقتدى الصدر في التظاهر المليوني نصرةً للشعب الفلسطيني المظلوم، في جهاده البطولي لإستعادة أرضه وتحرير مقدساته."وأضاف: "كما نحيي أبناء فلسطين عموماً، وأبطال غزة خصوصاً، في صمودهم الأسطوري بوجه العنجهية والتوحش الصهيوني.. سائلين العلي القدير أن يكلل صمودهم وصبرهم بنصرٍ مؤزر، وأن يرحم الشهداء بواسع رحمته، ويشفي الجرحى شفاءً عاجلاً".